Ученые предупреждают, что не только в Японии может случиться мощное землетрясение.

Перу грозит мегаземлетрясение. Об этом сообщает infobae. Пока внимание научного сообщества приковано к Японии, Геофизический институт Перу предупреждает, что условия для землетрясения магнитудой 8,8 на центральном побережье страны довольно высоки. Граждан просят быть готовыми к сейсмическому событию.

"Землетрясение произойдет", - утверждает президент Геофизического института Перу Эрнандо Тавера.

По его словам, условия для землетрясения магнитудой 8,8 довольно высоки.

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"Это может произойти через год, 50 лет, 100 лет, но землетрясение обязательно произойдет. Мы хотим, чтобы с этой информацией мы действительно начали готовиться", - заявил он журналистам.

Тавера говорит, что общество не может доминировать над природой, но оно может определить районы с высоким риском землетрясения "в любое время".

Он напомнил, что самое сильное землетрясение, зарегистрированное на центральном побережье Перу, произошло в 1746 году, его оценочная магнитуда составляла от 8,8 до 9. С тех пор не было настолько сильных землетрясений, а это означает, что энергия накапливается уже 278 лет.

Напомним, 8 августа в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, за которым последовало небольшое цунами. Всего через несколько часов японское метеорологическое агентство выпустило свое первое предупреждение о мегаземлетрясении.

По словам ученых, вероятность нового крупного землетрясения выше нормы, но оно не обязательно должно произойти. Все дело в статистике. Из 1437 землетрясений с магнитудой 7 или более было 6 случаев повторных землетрясений с магнитудой 8 или более, произошедших в той же области в течение семи дней.

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