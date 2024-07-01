Жара в Украине будет достигать тех же значений, что и в Италии и Греции.

На этой неделе Украина станет второй самой жаркой страной Европы, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Синоптики отмечают, что температурные показатели в Украине будут совпадать со Средиземноморскими странами. Так, температура в Украине будет достигать тех же показателей, что в Италии и Греции, +30...+34 градуса. А в южной части, центральных и восточных областях температура будет достигать +37 градусов.

"Однако, Украина в данный период не является самой жаркой - в Испании ожидается +40 градусов. Но жара в Испанию пришла из Сахары, а вот в Украину раскаленный воздух поступает из другого сухого горячего региона - из Аравии. Именно аравийский воздух всегда приносит самую жаркую погоду в наш регион. Распространяясь с юго-востока, он накрывает почти всю страну, немного не дотягиваясь до наших западных границ, и не распространяясь дальше - в западную и северную Европу. Поэтому западный регион Украины имеет несколько более низкие температуры - до 30 градусов", - сообщили в Укргидрометцентре. Видео дня

Там также добавили, что именно из-за ветра из Аравии, в Украине волна жары будет продолжаться еще и на этой неделе. А показатели температуры будут превышать норму.

"Чем дольше удерживается волна жары - тем меньше охлаждаются поверхности застроек, бетон и асфальт в течение ночи, поэтому с каждым днем комфортность восприятия температур, которые по сути не меняются, ухудшается, особенно в условиях города. А в регионах, где будут прогнозироваться кратковременные дожди жара будет сочетаться с влагой, создавая эффект парника и духоты. Важно не перегреваться, избегать прямых солнечных лучей и охлаждаться, попивая достаточное количество воды", - добавили синоптики.

Погода в Украине

Накануне синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на этой неделе в центральных, южных и восточных областях ожидается аномально жаркая и сухая погода. В то же время в западной части Украины и в некоторых северных областях атмосферные фронты приведут к кратковременным дождям с грозами и некоторому снижению температуры.

По информации Украинского Гидрометцентра, в этом году температура в июле будет превышать норму. Что касается осадков, то их за месяц выпадет 37-95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатье и в Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.

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