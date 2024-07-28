Синоптик отметила, что характерным для этого атмосферного фронта является штормовой ветер.

28 и 29 июля территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт с "родственниками" - дождями и грозами.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, "родственники" будут преимущественно бедными - немного подождит на севере, северо-востоке, в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях, а днем в понедельник - преимущественно сухо, разве только вечером 29 июля локальные дожди пройдут на крайнем севере Украины, на Луганщине и в Приазовье.

"Важная синоптическая деталь! 29-го июля в большинстве областей Украины в результате прохождения атмосферного фронта предполагается сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов 15-20 метров в секунду. Сбросит массово яблоки с деревьев, режьте за узвар, варите джемы, компоты, сколько успеете", - отметила Диденко. Видео дня

По словам синоптика, этот атмосферный фронт холодный, поэтому в его тылу распространится более прохладный воздух. Завтра во многих областях Украины жара упадет, ожидается в западных областях +20+25 градусов, на севере, в центральных областях и на Харьковщине +24+29 градусов.

В южной части и на юго-востоке еще побудет завтра сильная жара до +30+35 градусов (кроме Одесской области, там +28+30 градусов), однако во вторник даже в этих регионах температура воздуха снизится до +27+29 градусов.

В Киеве в понедельник предполагается - внимание - сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов 15-20 метров в секунду.

Дождь с грозой вероятен ближайшей ночью и завтра утром, днем - без осадков. Воздух в столице 29 июля ожидается значительно свежее - до +25 градусов.

"Волны жары еще придут, однако можно пока будет подышать свежим воздухом и даже прикрыть на форточку окно ночью", - отметила она.

Приметы погоды 28 июля

По народному календарю этот день считается серединой лета. Если липа начала желтеть, то осень будет поздняя и затяжная. Если утром идет дождь, то остаток дня будет с хорошей погодой.

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