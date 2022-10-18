Уже завтра в Украине ожидается ухудшение погоды.

Циклон несет в Украине дожди, мокрый снег, похолодание и ночные морозы. Однако это ухудшение погоды продержится недолго.

В это в комментарии ТСН рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"Начиная с 19 октября и до 24-25 октября в Украину поступят циклон и его атмосферные фронты, которые обусловят по всей стране, кроме юга, дожди с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер и существенное похолодание от 4° тепла до 5° мороза ночью и до 0-6° днем. В южной части нашей страны снега пока не ждем, а вот на дожди природа будет щедрой", - прогнозирует народный синоптик.

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По его словам, такая погода продержится в Украине недолго. Уже с 23-24 октября вновь ожидается потепление до более комфортных +15°...+18°.

Ухудшения погоды в Украине - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине ожидается резкое изменение погоды. В начале недели еще будет тепло и сухо, а со среды, 19 октября, начнутся дожди и заметно похолодает. Местами ночью будут морозы.

С данными Укргидрометцентра, ожидается похолодание с дождями и мокрым снегом, а также сильные порывы ветра.

Синоптик Наталья Диденко призвала позаботиться о здоровье, "потому что в четверг температура воздуха гухнет вниз вплоть до +4...+10 градусов".

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