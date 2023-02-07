УНИАН рассказал, что делать при землетрясении и куда прятаться в случае толчков.

6 февраля Западную Азию поразило мощное природное бедствие. Землетрясение в Турции и Сирии мощностью 7,8 баллов уже унесло жизни 5 тысяч человек, и это число может быть не окончательным. Ещё тысячи людей получили ранения или лишились дома.

Украина находится в зоне низкой сейсмической активности, и землетрясения у нас бывают очень редко. Тем не менее каждому украинцу стоит запомнить, как действовать при землетрясениях, и какие места считаются безопасными.

Что делать при землетрясении - полезная памятка

Если о землетрясении предупредили заранее - стоит взять с собой запас еды и медикаментов на первое время (например, тревожный чемоданчик), выключить газ и нагревательные приборы, и покинуть дом. На улице стоит держаться подальше от зданий, линий электропередач. Направляйтесь в широкий сквер, на спортивную площадку или любой участок без зданий и деревьев.

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Однако предвидеть землетрясение заранее удается крайне редко. Чаще всего такое происшествие происходит без предупреждения, и действовать нужно быстро. Действия при землетрясении зависят от того, где вы сейчас находитесь.

Что делать при землетрясении в помещении

Если вы находитесь на верхних этажах здания, при землетрясении откройте двери и встаньте в дверной проем. Это самое прочное и безопасное место в квартире. Желательно чтобы дверь находилась подальше от окна и тяжелой мебели. Также можно залезть под стол или под кровать. Голову прикройте руками.

Как только толчки прекратятся - выйдите из дома на улицу. Спускаться обязательно нужно по обычной или пожарной лестнице - ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.

Если землетрясение застало вас нас на нижних этажах, сразу покиньте дом и идите на улицу. Прихватите с собой тревожный чемоданчик, если он есть под рукой.

Не спешите возвращаться домой сразу после землетрясения. В течение нескольких минут возможны повторные толчки. Кроме того, в доме может случиться утечка газа.

Что делать при землетрясении на улице

Если вы находитесь посреди городской застройки - встаньте в дверной проем ближайшего здания, чтобы уберечься от обломков. В других случаях ищите открытое место без зданий и деревьев - площадку, сквер, широкий газон и т.п. Отойдите подальше от зданий и линий электропередач.

Что делать при землетрясении в машине

По возможности машину лучше припарковать на открытом месте подальше от зданий. Остановите транспорт и не покидайте машину - здесь довольно безопасно. Можно пригнуться на сидении и прикрыть голову руками. Оставайтесь в транспорте, пока толчки не прекратятся.

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