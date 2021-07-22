В конце недели в Украину начнет возвращаться жара.

В ближайшие дни в Украине ожидается комфортная температура воздуха, в частности завтра будет +23...+28 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Жара отцепилась, атмосферный фронт пошел прочь, низкое давление сменяется повышенным, облаков меньше, солнца больше", - рассказала синоптик.

По ее данным, 23 июля практически по всей Украине будет сухо и солнечно, "разве что в Карпатах какие-то локальные дожди с грозами будут пугать сборщиков черники".

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"Температура воздуха также - одна из самых комфортных. Завтра в течение дня от севера до юга, от запада до востока в Украине +23...+ 28 градусов", - рассказала синоптик.

"Наслаждайтесь такой редкостно идеальной погодой, потому что уже в воскресенье столбики термометров поползут вверх", - предупредила Наталья Диденко.

Непогода в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине накануне бушевала непогода. Из-за ухудшения погоды в Украине по состоянию на сегодняшнее утро обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях, подтоплены 38 частных жилых домов и домохозяйств, эвакуированы 18 человек. Также повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

В частности, в Донецкой области в результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 человек госпитализированы. А на Луганщине погиб механизатор предприятия. На мужчину упали элементы сорванной со здания крыши.

В Одессе прошел самый сильный за последние годы ливень. В результате стихии повалены десятки деревьев, улицы города превратились в полноводные реки, начались перебои с электричеством.

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Автор: Екатерина Лиманская