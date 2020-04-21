В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +12°

17:00, 21 апреля 2020
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Погода в столице завтра не изменится.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +15°.

Заморозки и мокрый снег: синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца апреля

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-западный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:50, а зайдет в 20:02.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Украине без осадков, температура до +14°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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