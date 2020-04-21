В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +12°
Погода в столице завтра не изменится.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +15°.
Заморозки и мокрый снег: синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца апреля
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-западный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:50, а зайдет в 20:02.
Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Украине без осадков, температура до +14°.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+13°... 0°
- Донецк+13°... -1°
- Житомир+10°... +3°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+10°... +3°
- Кировоград+11°... 0°
- Луганск+14°... +1°
- Луцк+13°... +1°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+11°... +1°
- Ровно+12°... 0°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+11°... +2°
- Тернополь+11°... 0°
- Харьков+11°... +2°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+12°... +1°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+13°... +2°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+11 °
Влажность:46 %
Давление:746 мм
Ветер: 8.7 м/с
Вероятность осадков:38 %
Восход:06:23
Закат19:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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