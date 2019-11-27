В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в декабре

Средняя месячная температура в Украине составит -4...+1°.

Появился прогноз погоды на декабрь / Фото УНИАН

Средняя месячная температура в декабре 2019 года в Украине составит от - 4° до +1°, в Крыму - до +3°.

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Такой прогноз погоды на декабрь опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается на уровне 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 мм, это в пределах средних многолетних значений.

"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода УНИАН, в течение 28-29 ноября в Украине ожидается ухудшение погодных условий.