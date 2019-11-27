В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в декабре
Средняя месячная температура в Украине составит -4...+1°.
Средняя месячная температура в декабре 2019 года в Украине составит от - 4° до +1°, в Крыму - до +3°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
Такой прогноз погоды на декабрь опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается на уровне 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 мм, это в пределах средних многолетних значений.
"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.
Как сообщала Погода УНИАН, в течение 28-29 ноября в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -5°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+3°... +2°
- Житомир+2°... -5°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+8°... +3°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+6°... +1°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+5 °
Влажность:64 %
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