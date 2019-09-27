В Киеве сегодня небольшой дождь, температура днем до +14°

Вечером в столице до +6°.

Температура воздуха днем +14° / kyivcity.travel

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 сентября, в Киеве без осадков, температура до +14°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +6°. Ветер северный, до 3,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:51, а зайдет в 18:46.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Украине пасмурно, на западе температура до +20°.

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