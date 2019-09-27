В Киеве сегодня небольшой дождь, температура днем до +14°
Вечером в столице до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 сентября, в Киеве без осадков, температура до +14°.
Завтра в Украине потеплеет - синоптик
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +6°. Ветер северный, до 3,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:51, а зайдет в 18:46.
Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Украине пасмурно, на западе температура до +20°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+16°... +4°
- Днепр+20°... +9°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+15°... +3°
- Запорожье+19°... +7°
- Ивано-Франковск+20°... +7°
- Киев+14°... +6°
- Кировоград+22°... +7°
- Луганск+16°... +5°
- Луцк+17°... +10°
- Львов+18°... +10°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+16°... +8°
- Ровно+16°... +8°
- Симферополь+18°... +11°
- Сумы+12°... +4°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+16°... +8°
- Херсон+16°... +8°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+16°... +2°
- Черновцы+20°... +8°
Виргиния, США
+ 14 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:62 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:01
Закат18:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей