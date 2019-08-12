Жертвами тайфуна "Лекима" в Китае стали 44 человека
16 человек пропали без вести.
44 человека погибли, 16 пропали без вести в результате тайфуна "Лекима" в двух провинциях Китая.
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Тайфун принес с собой проливные дожди и порывистый ветер, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Так, в провинции Чжэцзян погибли 39 человек, еще 9 человек остаются в списке пропавших без вести. Здесь стихия затронула 6,68 млн человек, 1,26 млн человек из них были переселены в безопасные места.
В провинции Шаньдун пять человек погибли и семеро числятся пропавшими без вести. Тайфун затронул здесь 1,66 млн человек, при этом 183,8 тыс. человек были переселены в безопасные места.
Ранее в Китае объявили "красное" предупреждение в связи с приближением тайфуна "Лекима".
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