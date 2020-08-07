В штате Флорида зоологи и береговая охрана отпустили на свободу двух больших черепах

Возвращение в дикую природу. В американском штате Флорида отпустили на волю двух больших черепах. В этом зоологам помогала береговая охрана. Именно они и спасли животных, говорится в сюжете ТСН.

Одну из черепах освободили, когда она запуталась в рыбацких сетях, где получила травму. Другую обнаружили в море. Как выяснилось впоследствии, у нее были проблемы с дыханием.

Оба животные относятся к виду зеленых черепах, находящихся на грани вымирания. Защитники природы вылечили их и уже даже успели дать имена - Эмма и Пузырь. Признаются, к своим подопечным прикипели, но надеются, что на свободе им будет лучше.

Как сообщал УНИАН, ранее легендарный черепаха-плейбой Диего ушел на заслуженную пенсию. 100-летний самец, который практически спас свой вид от вымирания, наконец, вернулся в дикую природу на Галапагосские острова.