Легендарный 100-летний черепаха-плейбой Диего возвращается в дикую природу на Галапагосские острова

Легендарный черепаха-плейбой идет на пенсию - 100-летний самец Диего возвращается в дикую природу на Галапагосские острова, говорится в сюжете ТСН.

Свою миссию, говорят ученые, он уже выполнил - род гигантских черепах спасли от вымирания.

Как сообщал УНИАН, в 1960-е годы Диего отобрали для участия в программе по увеличению популяции и отправили на калифорнийский остров Санта-Круз, чтобы спасти численность гигантских черепах вместе с другими 13 самцами. И он не подвел - стал отцом для 800 черепашат, оплодотворив сотни самок. Именно он был признан одной из причин успеха программы.

На данный момент программа завершилась и Диего возвращается на родной остров Эспаньола на Галапагосах, где вольется в популяцию гигантских черепах численностью до 1800 особей. Отмечается, что около 40% черепах из этой популяции считаются его потомками.