В Южной Корее впервые родился детеныш гигантской панды

В Южной Корее, в зоопарке города Йонъин, впервые родился детеныш гигантской панды, говорится в сюжете ТСН.

Малыш при рождении был длиной 16,5 сантиметров и весил всего 197 грамм. Его родители переехали из китайской провинции Сычуань четыре года назад. У малыша пока нет имени и в Южной Корее он не останется - в ближайшие 5 лет поедет в Поднебесную. Китай требует, чтобы все гигантские панды, родившиеся в неволе за пределами Китая возвращались на родину.

Как сообщал УНИАН, ранее канадский зоопарк решил вернуть своих панд в Китай, ведь у них не хватало бамбука для кормления животных через карантин.