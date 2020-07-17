В США шестилетний мальчик спас свою младшую сестру от нападения собаки и получил щит Капитана Америка от Криса Эванса

Герой уже в шесть лет. В США маленький мальчик спас свою младшую сестренку от нападения собаки. Инцидент случился в американском штате Вайоминг, говорится в сюжете ТСН.

Разъяренный пес мчался прямо на девочку. Бриджер не растерялся и стал между сестренкой и собакой. Несмотря на покусанные лицо и голову, мальчик нашел силы, схватил сестренку за руку и убежал от собаки. Врачи наложили ему почти 90 швов.

Сейчас он чувствует себя хорошо. И получает кучу увлекательных сообщений от голливудских актеров, которые сыграли в фильмах немало ролей супергероев. И говорят, именно он, Бриджер, настоящий мужественный герой. И обещают отправить мальчику подарки, самый ценный из которых - настоящий щит Капитана Америки от актера Криса Эванса, который исполнил роль одноименного героя в серии фильмов про Мстителей.

‘Get this man a shield.’💙 https://t.co/nrchaKdoAW — Chris Evans (@ChrisEvans) July 16, 2020

Как сообщал УНИАН, ранее звезда "Мстителей" Крис Эванс порадовал подписчиков забавной новостью, как он неудачно подстриг любимого песика в домашних условиях.