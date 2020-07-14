Британский пенсионер Том Мур получил почетную награду от футбольной легенды Дэвида Бекхэма

Британский пенсионер Том Мур, который стал известен на весь мир после начала пандемии коронавируса, получил почетную награду от футбольной легенды Дэвида Бекхэма, говорится в сюжете ТСН.

100-летний ветеран, который смог собрать для медиков свыше 33 миллионов фунтов, стал первым номером в своеобразной футбольной команде. Клуб "Львиные сердца" - это инициатива английской футбольной сборной, которая предлагает отметить тех, кто больше всего противостоял пандемии.

Как сообщал УНИАН, ветеран Второй мировой войны, отставной армейский капитан Том Мур, который использует специальную рамку для передвижения с того времени как сломал бедро, поставил себе цель пройти 25 м вокруг своего двора 100 раз до своего 100-летия, которое он отпраздновал 30 апреля 2020 года.

Сначала мужчина хотел собрать таким образом лишь 1000 фунтов в знак благодарности персоналу Национальной службы здравоохранения, однако его поступок настолько поразил людей, что пожертвования сделали сотни тысяч людей.