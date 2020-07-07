В Венгрии посреди пшеничного поля появился загадочный круг

В Венгрии на пшеничном поле одной из ферм появился огромный круг - геометрическая фигура диаметром 26 метров, говорится в сюжете ТСН.

Сначала ее увидели рабочие, которые работают на поле, но новость быстро разлетелась и немало желающих собираются посмотреть на загадочный круг. Кое-кто считает его доказательством паранормальных явлений или свидетельством внеземного вмешательства, но хозяин фермы убежден - никакой мистики, кто-то просто испортил ему урожай.

Как сообщал УНИАН, в России семья пожаловалась на призрак, который приказывает пить пиво.