В Венгрии посреди пшеничного поля появился загадочный круг
10:36, 07 июля 2020
В Венгрии на пшеничном поле одной из ферм появился огромный круг - геометрическая фигура диаметром 26 метров, говорится в сюжете ТСН.
Сначала ее увидели рабочие, которые работают на поле, но новость быстро разлетелась и немало желающих собираются посмотреть на загадочный круг. Кое-кто считает его доказательством паранормальных явлений или свидетельством внеземного вмешательства, но хозяин фермы убежден - никакой мистики, кто-то просто испортил ему урожай.
Как сообщал УНИАН, в России семья пожаловалась на призрак, который приказывает пить пиво.
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