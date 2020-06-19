В лондонском зоопарке сообщили о появлении на свет двух маленьких выдр
09:16, 19 июня 2020
Пушистое пополнение в лондонском зоопарке - там сообщили о появлении на свет двух маленьких выдрят, говорится в сюжете ТСН.
Они родились в апреле, и сейчас достаточно взрослые, чтобы вместе с мамой и папой исследовать окружающий мир.
Как сообщал УНИАН, ранее в заповеднике в Сингапуре шесть выдр прогнали со своей территории крокодила, показав, кто в водоеме хозяин.
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