Детеныша жирафа, который родился на Бали в разгар пандемии, назвали Корона, говорится в сюжете ТСН.

Малыш появился на свет в апреле в сафари-парке, а имя новорожденному выбирала министр окружающей среды. Имя жирафенка должно означать, что он родился в исторический момент пандемии.

Как сообщал УНИАН, ранее в австралийском национальном парке Нового Южного Уэльса впервые со времен разрушительных пожаров родился детеныш коалы, которого назвали Эш. В переводе с английского это означает пепел. Таким образом сотрудники парка хотели подчеркнуть, что малыш – это символ надежды на восстановление австралийской природы после стихийного бедствия, от которого континент страдал в конце прошлого года.