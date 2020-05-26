В Китае сняли редкие кадры, как сотни рыб передвигаются по земле в поисках более чистого водоема
10:49, 26 мая 2020
В Китайской провинции Гуандун сняли редкие кадры, как сотни рыб вышли из воды и передвигаются по земле в поисках более чистого водоема.
После сильных дождей вода в одном из прудов стала грязной и мутной - поэтому рыбы решили сменить место жительства и отправились к другому пруду. Это так называемые рыбы-ползуны, они могут жить несколько дней на суше, а крепкие плавники позволяют не только передвигаться по земле, но и при необходимости залезать на деревья. Такая миграция для них норма, если их водоем становится непригодным для существования.
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