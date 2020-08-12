В Европу за 1 евро: в Одесской области заработала первая в Украине паромная переправа

В Одесской области появилась первая в Украине паромная переправа. Она позволит украинским путешественникам за небольшую плату попасть в Румынию через Дунай, говорится в сюжете ТСН.

Пока на паром будут пускать только грузовики. Для одной габаритной машины поездка обойдется в 50 евро. Как только разрешат проезд легковушек - те будут платить 15 евро с авто. На пять евро дороже будет стоить переправа для микроавтобуса.

А пеший путешественник сможет пересечь Дунай только за евро. Пока запустят один такой паром, однако впоследствии здесь будут работать четыре парома.

За сутки такие паромы способны перевезти более 500 авто. Первый грузовик из Украины направится в румынские Исакчи сегодня.

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