Курортный коронавирус: в Херсонской области с базы отдыха начали вывозить отдыхающих

С базы отдыха в селе Стрелковое Херсонской области, где обнаружили коронавирус, сегодня начали вывозить отдыхающих, говорится в сюжете ТСН.

10 июля, во время плановой проверки у официанта, тест на коронавирус дал положительный результат. И с тех пор заведение закрыли на карантин. Однако часть курортников и весь персонал продолжает оставаться там. Почему - в прямом включении.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперт рассказал, что происходит на курортных пляжах Украины.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.