Курортный коронавирус: в Херсонской области с базы отдыха начали вывозить отдыхающих
17:26, 14 июля 2020
С базы отдыха в селе Стрелковое Херсонской области, где обнаружили коронавирус, сегодня начали вывозить отдыхающих, говорится в сюжете ТСН.
10 июля, во время плановой проверки у официанта, тест на коронавирус дал положительный результат. И с тех пор заведение закрыли на карантин. Однако часть курортников и весь персонал продолжает оставаться там. Почему - в прямом включении.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперт рассказал, что происходит на курортных пляжах Украины.
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