Почему украинским горе-туристам в Греции никто ничего не должен
На выходных украинские туристы попали в неприятную историю, на этот раз в Афинах. Дело было так: 17 украинцев, включая двух детей, решили отправиться на отдых в солнечную Грецию. Вот только их не просто не пустили в страну, но еще и посадили в тюремную камеру на территории аэропорта, угрожая при этом депортацией. А эта штука может поставить жирный крест на их дальнейших поездках в обозримом будущем не только в Грецию, но и в весь Евросоюз. Ведь европейцы очень не любят, когда нарушают их въездное законодательство.
Разумеется, первые сообщения были в духе «несчастных украинцев с детьми бросили в тюремную камеру с нечеловеческими условиями (без еды и воды, но с тараканами), отобрав почти все личные вещи». По словам самих горе-путешественников, которым, к слову, все же оставили мобильные телефоны, изначально их уговаривали подписать согласие на депортацию, но они, ясное дело, отказались.
Без капли злорадства, нужно констатировать: этим горе-туристам никто ничего не должен. И остальным украинцам, мечтающим о летнем отпуске-2020 в Европе, самое время сделать выводы из ситуации, чтобы не наступить на те же грабли
Пользователи соцсетей, несмотря на выходной день, внимательно следили за ситуацией. И, конечно же, ужаснулись такому отношению к соотечественникам. Мол, вечно в Европе украинцев за людей не считают, ущемляют на пограничном контроле. Однако нашлось и немало тех, кто принял позицию «людей, конечно, жалко, но сами виноваты». Некоторые же пользователи и вовсе язвительно отметили, что, возможно, такой показательный пример наконец заставит украинцев более ответственно относиться к правилам, в том числе отправляясь в путешествия.
Сами несостоявшиеся туристы, судя по всему, винят кого угодно, но не самих себя. Мол, авиакомпания продала билеты, а в украинском аэропорту после всех проверок их выпустили. Они даже результаты теста на коронавирус кому-то в киевском аэропорту показывали. А греки такие суровые…
Вместе с тем, без капли злорадства, нужно констатировать: этим горе-туристам никто ничего не должен. И остальным украинцам, мечтающим о летнем отпуске-2020 в Европе, самое время сделать выводы из ситуации, чтобы не наступить на те же грабли.
Во-первых, последние недели в украинском информационном пространстве чуть ли не каждый день всплывают сообщения о том, что украинцам пока не стоит спешить с планированием отпуска за границей. Только несколько стран (и все они не в ЕС) на данный момент впускают украинских туристов, и ситуация может поменяться в любой момент. Евросоюз при этом пока закрыт на неопределенный срок не только для украинцев, но и для граждан многих других третьих стран, включая США и Россию. Исключение – очень узкий круг лиц, имеющих законные основания на нахождение в странах ЕС, и туристы точно не входят в их число. Именно для этих особых категорий, а также иностранцев, желающих вернуться домой, сейчас в первую очередь выполняются регулярные авиаперевозки. Об этом постоянно говорит украинский МИД, Минздрав, Мининфраструктуры, Госпогранслужба, Гостуризм, а также пишут украинские СМИ и туристические эксперты. И да, информационная кампания в этом вопросе в Украине отработала хорошо. Не нужно быть профессиональным планировщиком путешествий, чтобы хоть раз где-то услышать, что по всему миру из-за коронавируса действуют ограничения и лучше бы хорошо изучить правила въезда в ту страну, куда вы хотите поехать (впрочем, эти правила не лишне изучать в любом случае, даже когда пандемия закончится).
Во-вторых, Госпогранслужба и другие службы аэропорта, проверяющие пассажиров перед вылетом из Украины, не имеют права их не выпустить из страны, если на это нет судебного решения. У нас же свобода передвижения как никак. Помнится, еще в начале карантина, когда украинцев не выпускали из страны, многие как раз и вспоминали об «антиконституционном нарушении прав и свобод». Да, возможно, при проверке украинских граждан перед вылетом их следует предупредить, что в большинстве стран сейчас действуют ограничения на въезд. Но ведь и на сайте аэропорта, и на сайте авиакомпаний есть предупреждающие сообщения, призывающие пассажиров проверять эту информацию перед планированием поездки. К тому же, за день через аэропорт проходит много рейсов, и часть из них в те страны, куда украинцам можно въезжать. Наши пограничники обычно проверяют украинских пассажиров лишь на законность вылета из страны и не спрашивают, куда они летят. И опять же, отдельным категориям украинцев все же можно въезжать в ЕС, но проверять эти данные – уже компетенция ответственных служб страны прилета.
В-третьих, да, многие авиакомпании в коронавирусные времена ведут себя не лучшим образом, отказывая в возврате средств или предлагая невыгодные условиях перебронирования билетов. Но, как говорится, бизнес есть бизнес. Для потерпевших колоссальные убытки из-за пандемии COVID-19 авиакомпаний сейчас, ясное дело, главное – продать билеты, и они то и дело заманивают доверчивых украинцев приятными ценами. А когда с 15 июня Украина официально возобновила регулярные международные пассажирские авиаперевозки, компании вообще смогли дистанцироваться от проблем пассажиров. По факту, авиакомпания свою часть сделки выполнила – рейс состоялся. А то, что пассажира куда-то не впускают – уже его проблемы, как и обязанность удостовериться перед вылетом, пустят ли его в желанную страну. Именно поэтому сейчас так часто со всех сторон звучат призывы: не спешите покупать дешевые билеты на лето до официального разрешения въезжать в ту или иную страну, ведь с момента возобновления перевозок авиакомпании уже не обязаны не то, чтобы возвращать деньги за билеты, но и предлагать перебронировать рейс на поздние даты.
Тем временем украинские дипломаты договариваются о возвращении несостоявшихся туристов домой и вовсю пытаются уговорить греческих коллег не оформлять их на депортацию. Увы, греки имеют на это полное право
В-четвертых, можно было бы спихнуть вину на недобросовестных турагентов, которые, например, еще в начале марта, когда уже вовсю бушевал коронавирус, но карантин еще не был объявлен, без зазрения совести отправляли украинцев на отдых в ту же Италию и отказывались возвращать им уплаченные деньги в случае отказа от тура. Однако в Грецию из Украины сейчас предлагаются туры не раньше, чем с середины июля, с возможностью переноса даты, если к тому времени ЕС так и не откроется. Если вам предлагают тур в страну ЕС «на сейчас», вероятнее всего, вы имеете дело с мошенниками. И опять же, многочисленные эксперты призывают украинцев не вестись на приятные цены за туры, а ждать официальных разрешений на въезд, чтобы лишний раз не трепать себе нервы и не испытывать боль разочарования из-за отмененной поездки. Но даже в этом случае в ближайшие пару лет очень сложно что-то загадывать и планировать наперед, ведь очередная вспышка коронавируса может в любой момент обрушить все ваши планы на путешествия и, еще хуже, лишить денег.
В-пятых, немного о «гостеприимности» греков в данной ситуации. Конечно, наших сограждан очень жаль, но греческая сторона здесь поступила так, как миграционные службы поступают с любыми другими нарушителями закона. Ведь именно так в их глазах выглядят, пытавшие вопреки запрету попасть в страну, украинцы. Соответственно, отнеслись к ним как к нарушителям. И никто не обязан в данном случае предоставлять украинцам хороший отель и прочие блага цивилизации, а, тем более, отпускать по доброте душевной. Отрадно, что в этой ситуации украинским консулам все же удалось договориться с греческой стороной, чтобы несколько улучшить условия содержания украинцев – им в камеры передали еду, напитки и матрасы, а также разрешили дополнительно покупать продукты в аэропорту.
Как итог, 17 человек, вылетевших 4 июля из Украины в предвкушении греческих каникул, уже две ночи провели в местной тюремной камере. По состоянию на утро 6 июля только одной из них разрешили въехать в ЕС – она летела транзитом на учебу в бизнес-школу во Францию, хотя, по сообщениям СМИ, и там были определенные трудности: у девушки были подтверждающие документы от университета, но не было специальной студенческий визы, которая на данный момент является одним из оснований на въезд украинцев в ЕС. Тем временем украинские дипломаты договариваются о возвращении несостоявшихся туристов домой и вовсю пытаются уговорить греческих коллег не оформлять их на депортацию. Увы, греки имеют на это полное право.
Марина Григоренко
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