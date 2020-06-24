Зубастая и опасная: на хорватское побережье приплыла акула и напугала отдыхающих

На хорватское побережье после карантина и при отсутствии кучи отдыхающих приплыла акула, говорится в сюжете ТСН.

Хищницу заметили на днях шокированные люди на пляже Дубровника и сняли на телефон. Акула спокойно плавала вблизи берега, было видно только плавник. Это изрядно напугало отдыхающих, и в воду они уже больше на заходили.

Прибрежная охрана предполагает - к берегу хищницу приманили рыбацкие лодки, везшие пойманную рыбу. Теперь советуют всем на пляжах быть осмотрительнее.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в Испании после карантина настолько очистились пляже, что туда вернулись акулы. Гигантскую 8-метровую хищницу замечали на побережье города Гранада по крайней мере дважды.

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