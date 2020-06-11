В ботаническом саду Черновцов расцвели тюльпанные деревья

В ботаническом саду Черновцов расцвели экзотические тюльпановые деревья, говорится в сюжете ТСН.

Растения, имеющие желтые цветы, похожие на тюльпаны, завезли в Черновцы полтора века назад. Экзотические красавцы прекрасно прижились и стали местной изюминкой. Из их древесины делают музыкальные инструменты. А семена, которые опадают с 30-метровых великанов, в черновицком ботсаду собирают, выращивают саженцы и продают их всем желающим.

Как повідомялв УНИАН.Туризм, ранее Певческое поле в Киеве объявило дату новой цветочной выставки.

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