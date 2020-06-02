Мир продолжает выходить из карантина: как в разных странах ослабляют ограничения

Мир уже заскучал на карантине и люди радуются каждому послаблению ограничений, говорится в сюжете ТСН.

В частности, парижские рестораны открылись в полночь 2 июня, чтобы отпраздновать начало второй фазы выхода из изоляции.

Между тем в Мексике уже возобновили работу все станции метрополитена, но пассажирам настойчиво советуют ездить не только в масках, но и молча.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал самые безопасные города и направления Европы для отдыха в условиях коронавируса. Возглавила рейтинг столица Грузии - Тбилиси.

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