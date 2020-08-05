Мусорный апокалипсис: спасатели расчищают закарпатские реки

Мусорный апокалипсис в закарпатских реках. Там столько отходов, что они огромными кучами становятся поперек русла и останавливают течение. Воде деваться некуда - она выходит из берегов, затапливает все вокруг и разрушает мосты, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщили в ГСЧС Украины в Закарпатской области, расчищать мусорный затор на реке Боржава возле села Нижние Реметы Береговского района начали еще 30 июня этого года. Сейчас уже вывезли 110 кубометров отходов - в основном это бытовые отходы и древесина, которые сюда принесло наводнение месячной давности.

Убирать Боржаву придется еще минимум неделю. Если этого не сделать, Украину ждет еще и международный скандал.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Венгрии Янош Адер призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять две большие реки, которые текут через Венгрию, ведь после сильных осадков в страну постоянно приплывают "грязные ковры" из пластиковых бутылок от их соседей.