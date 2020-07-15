Жертва коронавируса: во Львовской области умерла 20-летняя девушка

Смерть от коронавируса молодой девушки - 20-летняя пациентка умерла от осложнений болезни во Львовской области, говорится в сюжете ТСН.

В Стрыйскую больницу она попала в прошлую пятницу с тяжелой двусторонней пневмонией. Девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она впала в кому, спасти ее жизнь не удалось.

Девушка имела положительный ИФА-тест и ждала результатов ПЦР-исследования. Также известно, что около недели она лечилась дома. Врачи говорят, пациентка имела сопутствующие заболевания, но какие именно не разглашают.

Как сообщал УНИАН, Львовская область сейчас является лидером по количеству инфицированных коронавирусом в Украине.