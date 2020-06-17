В Винницкой области пытаются реставрировать крепость, которой более 500 лет

Пятисотлетнюю крепость пытаются реставрировать в Винницкой области. Сейчас от древнего замка остались только части оборонительной стены и каменные обломки, но под землей полностью сохранился фундамент.

Раскопки проводят местные вместе с археологами-энтузиастами. Возможно ли спасти памятник и какие артефакты нашли – смотрите в сюжете ТСН.

Отметим, в целом в Украине довольно печальная ситуация с историческими зданиями - крепостями, дворцами и старинными домами. Большинство из них не реставрируются и не поддерживаются должным образом, как это делается, к примеру, в европейских странах, где памятники истории и архитектуры регулярно восстанавливаются и являются весьма популярными среди туристов.

Напомним, об украинских замках, дворцах и крепости УНИАН.Туризм писал ранее в отдельной серии публикаций.

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