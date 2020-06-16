Перевозчики во Львовской области самовольно возобновили работу пригородных и междугородных маршруток

Перевозчики в Львовской области самовольно возобновили работу пригородных и междугородных маршруток, говорится в сюжете ТСН.

В ассоциации перевозчиков области объясняют: поступают так, ибо официально заработать им не позволили. Сделать то же самое угрожают и перевозчики в Ровенской области. Они выстроили бусы перед зданием областной администрации и объявили бессрочную акцию протеста.

Как сообщал УНИАН, Львовская область сейчас является одним из лидеров по уровню заболеваемости коронавирусом. Местные власти пока не отменяет большинство ограничений, тем временем предприниматели начинают работать, несмотря на запреты. К примеру, еще на прошлой неделе во Львове подпольно заработали фитнес-клубы.