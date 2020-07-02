Спасатели в окрестностях Киева отработали тушение пожаров в парках и лесах

Спасатели вместе с лесниками и полицией сейчас отрабатывают, как тушить возгорание в парках и лесах. Говорят, при нынешней жаре, особенно, зная, как украинцы любят выходить на шашлыки в недозволенные места, готовыми надо быть на 100%, говорится в сюжете ТСН.

Сегодня на окраинах Киева они тушили несколько импровизированных очагов, демонстрировали, как быстро локализовать пламя и потушить огонь.

А в полиции говорят, что на данный момент копы уже патрулируют в столице все лесополосы и парки. Шашлычникам обещают штрафы и даже грозятся забирать в участок.

Как сообщал УНИАН, лесные пожары, особенно в жаркий сезон, является давней проблемой, часто виноваты в этом сами люди. В прошлый раз Чернобыльская зона пылала почти два месяца весной 2020 года.