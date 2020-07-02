Суд отправил за решетку нападавшего, который застрелил мужчину в Новомосковске

Два месяца в СИЗО без права внесения залога - новомосковский суд Днепропетровской области отправил за решетку нападавшго, который застрелил мужчину, пытавшегося его унять, говорится в сюжете ТСН.

Меру пресечения 42-летнему подозреваемому избирали именно в тот момент, как в городе прощались с убитым 24-летним Владиславом Кравченко.

Как сообщал УНИАН, конфликт в центре Новомосковска произошел в 29 июня. Средь бела дня там ходил агрессивный мужчина с оружием. Защитить прохожих от неадекватного хулигана решился Владислав Кравченко. Но получил пулю, которая пробила артерию. От кровопотери мужчина скончался в больнице.