Так и не дождался подмоги: мужчина самостоятельно достал песика из открытого люка

В Житомирской области мужчина спас щенка, который провалился в открытый люк, говорится в сюжете ТСН.

Местный житель шел по дороге, когда услышал скуление из люка неподалеку. Заглянув, увидел собаку на полутораметровой глубине. Сколько дней животное просидело в подземелье - неизвестно.

Мужчина обзвонил все службы, чтобы те помогли спасти собаку. Когда подмога так и не прибыла, решил вызволять животное самостоятельно, спустившись по лестнице.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харьковской области волонтеры освободили кота из запущенного 20-метрового колодца.