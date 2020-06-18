Волонтеры в Харьковской области освободили кота с заброшенного 20-метрового колодца

Настоящую спасательную операцию устроили в городке Изюм Харьковской области. И все, чтобы освободить серого кота с заброшенного колодца, говорится в сюжете ТСН.

Два дня усач кричал из ловушки, но достать его люди не могли. В конце концов, на помощь позвали волонтеров. Один из них на веревке спустился на 20-метровую глубину, а другие – страховали наверху. Испуганный кот сначала не давался в руки, но его удалось посадить в клетку, чтобы поднять.

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсонской области спасли косулю, застрявшую в заборе детского сада.