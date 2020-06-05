Во Львове аноним сообщил о заминировании сразу 30 супермаркетов

Во Львове - новая волна минирований. О том, что сразу в трех десятках супермаркетов заложена взрывчатка, сообщил аноним, говорится в сюжете ТСН.

Угроза взорвать магазины поступила утром, некоторые магазины работали круглосуточно и там были посетители. Территорию вокруг огородили, всех людей вывели на улицу.

Как сообщал УНИАН, также сегодняв в Львовской области полиция задержала мужчину, который неадекватно себя вел в ТРЦ – ругался на работников и разбросал товар с полок.