Хорватский город Дубровник - одно из самых популярных направлений для отдыха в этой балканской стране. Это древний город с субтропическим климатом, на берегу Адриатического моря и окруженный горами. Идеально место для тех, кто хочет не только на пляже поваляться, но и что-то интересное посмотреть.

На сегодняшний день это один из самых посещаемых европейских морских курортов, еще в 1979 году внеенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хорватия - одно из шести курортных направлений, куда на данный момент без особых препятствий могут отправиться украинские туристы.

Так, на сегодняшний день туристы из Украины могут пересекать границу Хорватии без 14-дневной самоизоляции, однако по нескольким условиям: наличие отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не позднее 48 часов до прилета, и забронированный пакет услуг (перелет, жилье, страхование).

При этом Украина относит Хорватию к "зеленой" зоне, поэтому возвращаться в Украину из этой страны можно без дополнительных требований.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, Египет усилил контроль для въезжающих на территорию страны граждан на фоне роста числа инфицированных COVID-19 в мире. Ограничения не коснутся иностранцев, отправляющихся в туристические зоны.