В Швейцарии после нескольких месяцев карантина возобновляют работу знаменитых высокогорных канатных дорог в курортной деревне Ле Диабльре (Les Diablerets). Деревня находится на высоте 1200 метров на северной стороне массива Дайблерец в Швейцарских Альпах и является популярным местом среди любителей горнолыжного отдыха.

Запуск канатных дорог решили отметить шоу акробатов и канатоходцев, которые устроили яркое шоу прямо на канатных конструкциях над горными вершинами. Зрелище вышло одновременно завораживающим и пугающим.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в восточной Швейцарии и Лихтенштейне с 1 июля 2020 года откроют сеть концептуальных отелей "Ноль звезд" (Null Stern), каждый номер которой будет представлять из себя кровать на свежем воздухе без стен и крыши посреди живописных гор.