Первая леди выглядит очень стильно и женственно.

Сегодня Украина отмечает 31 год своей независимости. По этому поводу первая леди страны появилась на публике в стильном сером костюме от украинского бренда Lake studio.

Интересно, что на жакете, который надела Зеленская, есть вышивка полевых цветов. К слову, в руках у нее тоже были сине-желтые цветы, символизирующие флаг Украины.

Дополнила она образ стильными лодочками на высоком каблуке. Также первая леди сделала лаконичный пучок и нанесла легкий дневной макияж. В целом ее образ получился очень сдержанным, но не менее женственным.

Напомним, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский наградил выдающихся украинцев отличием "Национальная легенда Украины". По этому поводу он оделся в милитари-вышиванку цвета хаки.

Примечательно, но на рубашке вместо привычных узоров - мужчина и женщина, которые держатся за руки, танки, БТРы, цветы, деревья.

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