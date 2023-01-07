Первая леди покорила своим новым образом.

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась перед поклонниками в социальных сетях в роскошном платье-вышиванке и поздравила всех украинцев со светлым праздником Рождеством Христовым.

В кадре она позировала возле ёлки в черном платье с украинской вышивкой на рукавах и поясом в минималистическом стиле. Аксессуар она подобрала в цвет вышивки - бежевый.

"С Рождеством всех, кто празднует сегодня", - написала Зеленская.

Видео дня

Реакция сети на фото Елены Зеленской

"Вы такая светлая и добрая первая леди. Дай Бог нам победы и мира в этом году"

"Очень красивая первая леди, очень приятный человек"

"Какая красивая наша первая леди"

"Наша королева"

"Таких первый леди как вы не было и не будет! Вы лучшая"

Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, общается ли с родными из России.

"Нет смысла возвращаться к тем диалогам, когда твоя собственная жизнь и жизнь детей и твоей семьи в большой опасности, и люди даже не спрашивают, ты еще жив. Я думаю, что такие отношения закончились", - сказала первая леди Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: