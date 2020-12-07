Волосы требуют особого ухода в холодное время года.

Зимой волосы требуют особого ухода. Их нужно регулярно защищать и увлажнять.

Об этом рассказала трихолог Лариса Пономаренко в эксклюзивном интервью УНИАН.

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Зимний уход за волосами - это защита и увлажнение. Под воздействием морозного воздуха из волос теряется драгоценная влага. Чтобы этого избежать, их нужно глубоко увлажнить и защитить от влагопотери.

"Влажность, высокая и низкая температура негативно влияют на наши волосы. Им обязательно нужна защита маслами, которые обволакивают и защищают волосы от потери влаги. При этом ни в коем случае нельзя использовать кокосовое масло, которое сейчас массово рекламируют. Особенно его нельзя наносить на сухие волосы. Разве что в гидролизованной форме", - сказала трихолог.

Также она добавила, что использовать маски, приготовленные в домашних условиях, нельзя. По ее словам, масла, спиртовые настойки, яйца могут причинить вред волосам и коже головы. Пористые волосы могут накапливать остатки "еды", которая будет там портиться и протухать.

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Автор: Диана Могилевич