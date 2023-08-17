В этих вещах вы будете главной звездой!

Совсем скоро закончится лето и наступит прохладная осень. Когда именно придут дожди и холода наверняка неизвестно, поэтому лучше запастись верхней одеждой заранее.

УНИАН рассказывает, что модно этой осенью из верхней одежды.

Кардиган

Видео дня

Типичные кардиганы на пуговицах уже давно вышли из моды. Их лучше заменить на верхнюю одежду свободного кроя, то есть оверсайз. В идеале, если они будут из крупной вышивки и без застежек или пуговиц. Их можно сочетать как с шелковыми платьями, так и с джинсами. В любом варианте они будут стильно смотреться.

Пиджак

Свободный пиджак мужского кроя не только спасет вас от холода, но и сделает ваш образ максимально стильным. В данном случае вы можете как приобрести брючный костюм из пиджака и штанов-палаццо, а можете отдельно купить пиджак и носить его с другой удобной одеждой. Он отлично сочетается как с кедами, так и с туфлями.

Тренч

Уже несколько сезонов подряд тренч является одним из самых стильных элементов верхней одежды. С его помощью можно подчеркнуть женственность. Однако выбирать стоит либо темные, либо пастельные оттенки. Яркие тренчи выглядят не совсем уместно.

Плащ

Плащ всегда был в тренде. В этом сезоне стоит присмотреться к такой верхней одежде длины макси. Она будет на пике популярности. Помните, что плащ должен прикрывать ягодицы, только так он будет смотреться стильно. К тому же он спасет вас от промокания в дождливые дни.

Кожаная куртка

Этой осенью присмотритесь к экологичным кожаным курточкам. Стилисты говорят, что кожанка идеально сочетается с берцами, которые в этом сезоне не потеряли свою актуальность. Кроме того, в тренде будет и многослойность. Экспериментируйте с одеждой.

Напомним, ранее Елена Зеленская поразила "джинсовым луком" в Буковеле.

Вас также могут заинтересовать новости: