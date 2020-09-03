В Венеции стартовал 77-й международный кинофестиваль.

В Венеции стартовал Международный кинофестиваль, который продлится всего несколько дней. Мы посмотрели на образы звезд и были шокированы от того, какой у них безупречный вкус.

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Платье в пол

Одна из гостей кинофестиваля пришла в длинном платье со шлейфом. Стоит отметить, что ткань очень легкая, воздушная и летняя. А главным акцентом стал верх, который выполнен в виде бюстгальтера и оголяет бока. Также девушка украсила шею модными цепями.

Бисер

Изделия из бисера сейчас находятся на пике популярности. Одна из звезд пришла на красную дорожку в платье с фатином, которое выполнено в цвете хамелеон. А его верх украшен бисером.

Цветочный принт

Также на красной дорожке блистало приталенное платье длины макси с воланами на рукавах. Выглядит оно сдержанно и не менее стильно.

Металлик

Многие помнят тренд на маникюр в металлическом цвете. То же самое коснулось и вечерних платьев. Стоит отметить, что такие наряды стоит надевать только на развлекательные мероприятия.

Бабочка

Рукава в виде крылышек бабочки также в моде. При этом главное правильно подобрать фасон самого платья. Важным плюсом такого "лука" является то, что он позволяет сексуально оголить часть спины.

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Автор: Диана Могилевич