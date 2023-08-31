Они идеально дополнят любой образ.

Сумка - это неотъемлемая часть гардероба каждой девушки. Она должна быть не только стильной, но и вместительной, ведь все мы знаем что в ней прячется. УНИАН рассказывает, какие сумки будут в тренде этой осенью.

Бананка

Вам может показаться, что бананка больше подходит под спортивный стиль, однако вы не учитываете фасон и материал. Она может быть выполнена в стиле casual, что позволит вам совмещать ее с разными ежедневными образами. Это необязательно должна быть бананка в привычном стиле.

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Классическая сумка

Если вы обожаете платья и туфли, то этот вариант классической сумки идеально вам подойдет. Важно выбрать сумку из натуральной кожи, так как это один из элементов женского гардероба, который должен быть качественным и дорогим. А если вы захотите внедрить эту сумочку в джинсовый "лук", то тоже не прогадаете.

Джинсовая сумка

Джинсовая сумка - это хит этого сезона. Наверняка вы знаете, что деним всегда был в почете среди модниц. Так вот, выбирая сумочку из этой ткани, можете быть уверенными, что она подойдет под большинство образом. А стоит она дешевле, чем кожаная сумка.

Шоппер

Нет-нет-нет, мы вовсе не предлагаем вам покупать шоппер для походов в магазин. Мы всего лишь рекомендуем вам присмотреться к объемным сумкам в этом стиле. Она будет более вместительной, чем все другие. Поэтому если вы носите с собой всю косметичку, то этот вариант именно для вас.

Яркая сумка

Для капсульного гардероба, конечно, больше подходят белые, черные и коричневые сумки. Однако если вы хотите сделать свой образ более ярким, то присмотритесь к зеленым, красным, розовым и даже синим сумкам. Они украсят любой аутфит.

Клатч

Этот вариант подходит девушкам, которые кроме телефона, денег, ключей и помады, больше ничего не носят в сумочке. Она миниатюрная, удобная, стильная, но не вместительная. Однако для прогулки подойдет идеально, так как вам не тяжело будет с ней ходить.

Ранее УНИАН назвал модные куртки на осень 2023.

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