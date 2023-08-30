Эти модели отлично дополнят любой аутфит.

Погода в Украине заметно снижается, так как грядет осень. Самое время подготовить свой гардероб, чтобы потом в спешке не бежать за теплой курточкой. Рассказываем, какие модели будут в тренде в этом сезоне.

Бомбер

Если вы думаете, что бомберы ограничиваются только укороченными моделями, то на самом деле это не так. Присмотритесь к более актуальном варианту осеннего сезона - бомбер из кожзама на утепленной подкладке. Он идеально сочетается с кроссовками, кедами и даже массивной обувью. Дополняйте его бейсболкой, чтобы создать воистину стильный образ.

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Плащевка

Курточка из непромокаемой ткани спасет вас в дожди. Во-первых, она практичная, во-вторых, удобная, в-третьих, стильная. Выбрав такой вариант вы точно не прогадаете. А что касается цвета, то подбирайте тот, который больше всего подходит под большинство ваших осенних вещей.

Кожанка

В данном случае вы можете выбрать как классические модели, так и более современные. Например, такая курточка с мехом будет выглядеть очень стильно. Ее можно будет носить как с casual-образами, так и со спортивными аутфитами. В то же время и классические фасоны со многими стилями сочетаются.

Косуха

Косуха - это еще один вариант курточки из кожи. Важный совет: выбирайте премиальную кожу, так как она не будет трескаться и вы сможете стирать курточку в стиральной машине. В противном случае вы рискуете выбросить ее уже через несколько месяцев.

Джинсовая куртка

Джинсовая куртка всегда будет в тренде. Стилисты рекомендуют иметь две такие курточки - одну из чистого денима, вторую с рисунком. Так вы сможете разнообразить свой образ.

Напомним, какая обувь стала антитрендом в этом году.

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