На самом деле, каждая девушка хоть раз в жизни испытала этот тренд.

Если ранее мы активно боролись с синяками под глазами, то настало время на это наплевать. Да-да, сейчас это тренд, который повторяют многие блогеры из TikTok.

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Все началось с того, что одна из самых известных блогеров нарисовала темной помадой под глазами круги, имитируя синяки. Видео набрало более шести миллионов просмотров. В результате другие блогеры подхватили эту идею. Так, синяки под глазами стали трендом.

При этом некоторые блогеры отметили, что это не очень смешно. Так как многие люди, действительно, страдают от этой проблемы. На что основательница тренда ответила, что она сама долгое время мучилась из-за синяков, но потом решила перевернуть все в свою пользу. А именно подчеркнуть свой недостаток, нежели постоянно с ним бороться.

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Автор: Диана Могилевич