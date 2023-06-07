Следите внимательно за работой мастера маникюра.

Чтобы ручки выглядели ухоженными, за ними нужно следить и посещать мастера маникюра. Однако и среди них есть непрофессионалы, которые могут все только испортить.

УНИАН рассказывает, какие ошибки в маникюре нельзя допускать, чтобы ручки не выглядели неухоженными.

Первый этап - обрезной или аппаратный маникюр. Здесь очень важно, чтобы мастер идеально убрал кутикулу. Если вдруг она окажется рваной, то это сразу же говорит о том, что вы экономите на мастере, а соответственно и на себе.

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Также стоит обратить внимание на форму и длину ногтей. Каждый ноготок должен быть как под копирку. Если же они разной длины или формы, то это говорит лишь о дурном вкусе.

После маникюра идет следующий этап - покрытие. Здесь есть три нюанса, на которые следует обратить внимание. Во-первых, стоит сделать выравнивание ногтей, чтобы при покрытии не образовались "вмятины" или "бугорки". Во-вторых, гель-лак нужно наносить тоненьким слоем, чтобы на выходе вы не получили ногти-"шарики".

Важно: чем больше слоев гель-лака, тем тоньше они должны быть.

В-третьих, слишком наляпистый маникюр совсем не украшает ногти. Сейчас в моде натуральность, поэтому избегайте ярких дизайнов, кислотных оттенков и разных страз.

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