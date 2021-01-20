В конце 2020 года в моду стремительно ворвался принт тай дай.

В конце 2020 года в моду стремительно ворвался принт тай дай и, кажется, он не собирается покидать свой олимп. С ним можно придумать много классных образов, которые станут ярким пятном на любой улице города.

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Если вы хотите в свой образ добавить вещь с принтом тай дай, то важно помнить, что такая вещь должна быть одна. Здесь главное не переборщить, чтобы ваш образ не был похож на костюм клоуна.

Например, вы можете надеть оверсайз платье с таким принтом, а можете надеть такую футболку и дополнить ее джинсами-бойфрендами. Можно сделать и по-другому - взять однотонную майку или топ и юбку в стиле тай дай. В таком случае ваш образ будет восхитительным.

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Автор: Диана Могилевич