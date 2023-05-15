Рассказываем, какие вещи помогут вам выглядеть стильно и элегантно.

Пиджак - элемент классического стиля, который вернулся в моду в этом году. Выбор пиджака для летнего сезона у женщин зависит от многих факторов.

На летние месяцы рекомендуется выбирать пиджаки из легких, дышащих материалов, таких как льняная ткань, хлопок, шелк или тонкий льняной костюмный материал. Эти материалы позволяют воздуху циркулировать и помогают избежать перегрева.

Лето - время ярких и светлых оттенков. Рассмотрите возможность выбора пиджака в ярком цвете, например, голубом, розовом, мятном или коралловом. Также хорошим вариантом могут быть светлые нейтральные оттенки, такие как бежевый, светло-серый или светло-синий.

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Также стилисты говорят, что для летнего пиджака рекомендуется выбирать модели с более свободным силуэтом или полуоблегающим кроем, чтобы обеспечить комфорт и свободу движений. Избегайте слишком плотных тканей, которые могут быть неудобны в жаркую погоду.

Еще один хороший вариант для летнего пиджака - это безрукавные модели. Они обеспечивают свободу движений.

Касательно деталей и аксессуаров стилисты советуют выбирать пиджаки с легкими декоративными элементами. Например, пиджак с кружевными вставками, аппликациями или декоративными пуговицами может быть прекрасным дополнением к вашему образу. Не забывайте также учитывать свой индивидуальный стиль при выборе данной вещи. Вот несколько стильных пиджаков на лето-2023.

Классический полуоблегающий темный пиджак

Яркий свободный пиджак

Светлый приталенный пиджак

Свободный укороченный пиджак

Пиджак с базовым принтом

Напомним, как подобрать одежду, чтобы скрыть недостатки фигуры.

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