Стилисты назвали самые модные омолаживающие стрижки после 40, которые украсят любую модницу в этом сезоне.

Женщины часто интересуются тем, какие прически старят после 40. Стилисты отмечают, что есть ряд советов, которых нужно придерживаться в создании образа, чтобы выглядеть как можно моложе. Однако окончательное решение по созданию причесок или стрижек нужно принимать исходя из формы лица, цвета кожи и волос, пожеланий самой модницы.

Как выглядеть моложе с помощью прически

Правильный выбор прически для женщины, которой уже исполнилось 40 лет, очень важен. Ведь в этом возрасте можно легко накинуть себе пару лет, если сделать не очень удачную стрижку. Чтобы этого избежать, важно узнать, какая укладка молодит и как нужно стричься.

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Омолаживающие стрижки после 40

Парикмахеры и стилисты говорят, что существенно повлиять на образ в положительном ключе могут:

классическое каре;

удлиненное каре до плеч;

боб-каре;

каре на ножке;

каре с челкой или без;

каре на каскад;

асимметричное каре.

Стоит отметить, что тип прически нужно выбирать исходя из формы вашего лица. Например, боб-каре не подойдет женщинам с круглым лицом. Его лучше делать тем, у кого лицо слегка вытянуто. А вот обладательницам круглой формы лица отлично подойдет каре на ножке. Ассиметричное каре - универсальный тип прически, который подходит всем. С такой стрижкой можно смело экспериментировать с цветом, который также влияет на омоложение. Главное в этом деле - не переборщить.

Стилисты подчеркивают, что стрижки для женщин после 40 лет с круглым лицом должны быть выполнены так, чтобы лицо визуально выглядело более узким. Например, каре на каскад будет выгодно смотреться.

Стрижки после 40 без укладки на средние волосы

Современные стрижки для женщин 40 лет - это не только каре. Чаще всего голливудские модницы выбирают объемные многослойные стрижки, что их очень молодит и делает более привлекательной в кадре. Сама технология стрижки очень простая, поэтому создать правильный образ сможет каждая: достаточно укладывать волосы слоями при помощи фена, круглой расчески и пенки.

Напомним, эксперты рассказали, что надо пить для омоложения женского организма.

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