Одеться в данном стиле стоит немало денег, однако результат вас поразит.

Сейчас набирает популярности old money style. Создать такой образ не так-то и легко, однако есть несколько лайфхаков, как хотя бы приблизиться к нему.

УНИАН рассказывает, в чем заключается стиль old money и как одеться в стиле old money.

Old money - что это такое

Стиль old money отличается от других ценником. Это вещи, которые второе и третье поколение миллионеров шьет на заказ у дизайнеров. То есть это роскошь, богатство и в то же время простота и элегантность.

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Конечно же, можно приобрести вещи "тихой роскоши" и в люксовых магазинах, но это не значит, что вам удастся создать образ именно в стиле old money. Например, такой кардиган может стоить около трех тысяч евро. А если вы купите что-то похожее в бутике за 3 тысячи гривень, то понятно, что эффект будет уже не тот.

Стиль old money женский - как создать

Стилист Андрей Попов в интервью УНИАН рассказал, что для создания этого стиля нужно приобрести базовые вещи светлых тонов - бежевые, молочные, серые. Например, если вы выбираете светлый верх, то низ можно разбавить черным элементом гардероба или темно-серым.

Очень важно придерживаться пропорций и цветовой гаммы. Они должны максимально соответствовать друг другу.

Чтобы создать стиль олд мани капсула, стоит приобрести 13 вещей - джинсы, брюки, шорты, две рубашки, 2 футболки, 2 жилета, майку, платье, блейзер, жакет и кардиган. Все эти вещи можно комбинировать, благодаря чему у вас может получиться создать более 100 разных образов.

Какие бренды в стиле old money - запишите себе

Если вам нужно подобрать деловой костюм, то лучше всего сделать это в модном доме Fabiana Filippi. За более нежными old money outfits стоит идти в PESERICO. Элегантные образы вам помогут создать в Ermanno Scervino. Однако если вы чаще всего носите базовые комфортные вещи, то вам однозначно в Max & Moi.

Есть еще несколько брендов, выпускающих вещи в стиле "старых денег", однако они не пользуются таким спросом, как вышеперечисленные.

Old money стиль - прическа

Прическа - это важный элемент любого образа. Она может как удачно его дополнить, так и испортить. Однако мы же помним, что old money стиль - это роскошь, поэтому у нас нет права на ошибку. Давайте разбираться, какие прически идеально подходят в данном случае.

Мальвинка

Наверное, каждый из нас помнит ту саму мальвинку. Как бы странно или по-детски это не было, но она идеально подходит под этот стиль.

Объем

Также обратите внимание на распущенные волосы с объемом у корня. Легкий романтизм не помешает этой эстетике.

Низкий пучок

Низкий пучок с несколькими выпущенными прядями у виска будет смотреться очень стильно и элегантно, даже если вы наденете спортивный костюм.

Если говорить о том, кому идет стиль олд мани, то, конечно же, каждой женщине, которая мечтает выделиться и показать не только свою роскошную внешность, но и душу. Да, ценник на эти вещи зашкаливает, но если у вас есть цель - не должно быть препятствий.

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