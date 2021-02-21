Вот вам несколько классных вариантов.

Украинский дизайнер Andre Tan составил список вещей, с помощью которых можно создать классные зимние образы. Для этого у вас осталась еще одна неделя.

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Моносерьга

Подбирайте серьги из золота или серебра. Лучше всего если в одном ухе будет гвоздик, а в другом - длинная серьга.

Свитер, наброшенный на верхнюю одежду

Это альтернатива шарфу, но выглядеть будет намного стильнее.

Широкий вязаный чокер

Выбирайте чокеры, выполненные из плотного трикотажа. Он напоминает воротник свитера и дополняет повседневные образы.

Дополнительная сумка

"Этот микротренд смотрится довольно стильно. Отдельная сумка для бутылки с водой, повторяющая ее форму, мини-сумка для AirPods и мешочек для смартфона – теперь все ваши вещи будут храниться по отдельности", - сказал дизайнер.

Украшения поверх перчаток

По словам Адре Тана, они добавляют образу послевкусие "роковой женщины". Кстати, обычные черные перчатки ─ уже неинтересно. Дизайнер рекомендует включать фантазию.

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Автор: Диана Могилевич